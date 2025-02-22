Karda kayak keyfi hastanede bitti

Kaynak: İHA
Karda kayak keyfi hastanede bitti

Bartın'da etkili olan kar yağışında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarptı. O anlar görüntülendi.

Bartın'da etkili olan kar yağışında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarptı. Meydana gelen olayda ağır yaralan genç kız hastaneye kaldırıldı.

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Bartın'da şiddetli kar yağışı nedeniyle Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S., duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Öte yandan genç kızın duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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