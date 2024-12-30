Karda mahsur kalan 3 otomobil ve 1 servis aracı kurtarıldı

Olay, bu akşam saatlerinde İzmir’in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş ilçesinden Manisa’nın Turgutlu ilçesine giden 3 otomobil ve 1 servis aracı, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların durumu, ilgili ekiplere bildirildi. Bunun üzerine, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARDIMLAR

Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, kara saplanan araçları kurtararak vatandaşların yola devam etmesini sağladı. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan vatandaşlar, kar küreme çalışmasının ardından güvenli bir şekilde yola çıktı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak, yaptığı açıklamada, "İzmir’e bağlı Horzum Mahallesi ve Manisa’ya bağlı Baktırlı Mahallesi arasında mahsur kalanlar olduğu bilgisini almamız üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk. Yol açma çalışmalarının ardından vatandaşlarımız, sağlıklı şekilde tekrar yola çıktılar." dedi.