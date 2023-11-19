Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bayburt’ta aracı kara saplanan vatandaş yolda kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri yolda kalan vatandaşı kurtardı.

KAYNAK: İHA
Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı, merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Günbuldu köyünde bir vatandaş yoğun kar ve tipi nedeniyle aracı ile kara saplandı. Karla kaplı yolda aracıyla mahsur kalan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti.

Uzun uğraşlar sonucunda aracını kaldığı yerden çıkaramayan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar neticesinde kara saplanan araç ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Mahsur kalan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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