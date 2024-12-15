Karda yürümekte zorlanan kızıl geyik fotokapana takıldı

Kaynak: İHA
Karda yürümekte zorlanan kızıl geyik fotokapana takıldı

Karda yürümekte zorlanan kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Karda yürümekte zorlanan kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Karda yürümekte zorlanan bir kızıl geyik fotokapana yansıdı. DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Karlar içinde yürürken biraz zorlanıyor ama bu kızıl geyik yine de harika görünüyor" denildi.

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