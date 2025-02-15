Kardan Adama Festivali coşkuyla başladı

Kaynak: İHA
Kardan Adama Festivali coşkuyla başladı

Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle ertelenen ve 14 Şubat cuma günü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başlayan Kardan Adam Festivali, ilk günden renkli anlara sahne oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda her yıl düzenlenen Ayder Kardan Adam Kış Festivali, bu yıl 17'ncisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Normalde 24-25-26 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan festival, Bolu Kartalkaya'daki otelde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle 14-15-16 Şubat tarihlerine ertelenmişti. Dün başlayan festival, ikinci gününde Cumartesi'ye denk gelmesiyle yoğun bir katılımla devam etti.

Festivalde yerel sanatçıların sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, müzik eşliğinde eğlenirken, festival alanında hazırlanan pistte kayma keyfi yaşadı. Geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle şambrellerle kayma yasağı getirilen festivalde, vatandaşlar naylon, muşamba ve plastik malzemeler kullanarak tepelerden aşağı kaydı. Renkli ve neşeli anların ortaya çıktığı festival yarın 16 Şubat'ta sona erecek.

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