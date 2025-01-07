Kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 42 köy yolundan 28'i ulaşıma açıldı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 42 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda 28 köy yolunu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

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Sisin de etkili olduğu kentte yetkililer, sürücüleri don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

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