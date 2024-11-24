Kardashian dini sembollerle dalga geçmekle suçlanıyor

Kim Kardashian, hayranları tarafından rosary boncukları takarken yarı çıplak poz verdiği için dini inançları küçümsemekle suçlandı. Cuma günü, Skims markasının Dolce & Gabbana ile yaptığı iş birliğinden beyaz bir takım elbiseyle pozlar paylaşan Kardashian, ince detayları ve giydiği elbiselerle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, yanında taşıdığı rosary boncukları ve haçla yaptığı kombin, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Kardashian, pamuklu bir balconette sütyen (84 dolar), pamuklu şort (78 dolar) ve dantel detaylı tayt giyiyordu. Uzun siyah saçlarını ortadan ayırmış şekilde bırakan Kardashian, görünümünü rosary boncukları ve boynundaki haçla tamamladı. Ancak, bu tarzı özellikle dini sembollerle birleştirmesi, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı kullanıcılar, Kardashian’ın bu şekilde poz vermesinin, dini inançları küçümsemek ve saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya platformlarında, özellikle Katolik inancına sahip takipçiler, rosary boncuklarının kutsal bir anlam taşıdığını ve bunları modaya alet etmenin büyük bir yanlışlık olduğunu ifade etti. Bu eleştiriler kısa sürede geniş bir tartışmaya dönüştü.

Kim Kardashian daha önce de benzer konularda eleştirilmişti. Giydiği cesur kıyafetler ve yaptığı açıklamalar, zaman zaman dini ya da kültürel hassasiyetleri göz ardı ettiği şeklinde yorumlanmıştı. Birçok ünlü gibi, Kardashian da stilinde özgür olmaya çalışıyor, ancak bazen bu durum tepkilere yol açabiliyor.

Kardashian, kendisini savunarak yaptığı paylaşımlarda, hiçbir şekilde dini inançları küçümseme amacı taşımadığını belirtti. Ancak buna rağmen, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Ayrıca, bazı takipçileri, modayı ve dini sembolleri harmanlamanın zaman zaman sorumsuzca olabileceğini ifade ederek, ünlü ismin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kardashian’ın bu pozları, son dönemdeki tartışmalı görsellerine bir yenisini ekledi. Sosyal medyada sıklıkla dikkat çeken bir isim olan Kardashian, hem modayı hem de gündemdeki konuları etkilemeye devam ediyor. Ancak bazen, yaptığı paylaşımlar beklenmedik tepkilere yol açabiliyor.

Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparken dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi. Kim Kardashian, giyim tarzını ve modasını yaratırken zaman zaman çevresindeki değerleri göz ardı edebiliyor.