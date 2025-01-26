atv’nin yeni dizisi ‘Kardelen’in merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 2 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Kadrosunda Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Uğur Uzunel, Ayda Aksel, Hakan Salınmış, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi isimlerin yer aldığı NGM imzalı dizi, tanıtımlarıyla da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak. Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizi, aynı gün yayınlanan ‘Teşkilat’ (TRT 1), ‘Deha’ (Show TV), ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ (NOW TV) ve ‘Survivor’ (TV8) ile kıyasıya bir reyting mücadelesi verecek.

Peki, ‘Kardelenler’ reytinglerde ne yapar? Açıkçası, rakipleri hafife alınacak yapımlar değil. ‘Teşkilat’, yıllardır zirve mücadelesi veriyor. Ahsen Eroğlu, ‘Deha’dan ayrıldı. ‘Survivor’, istenilen reytingi alamıyor. ‘Şakir Paşa Ailesi’, farklı bir dönem işi. Tüm bunları analiz edince, ‘Kardelenler’in yayın günü için en doğru tercih yapılmış. Bakalım, nasıl bir reyting alacak?

‘Kadınım’a Hakan Altun yorumu

Hakan Altun, ‘Bir Tanju Okan Efsanesi’ albümünün 9. şarkısı ‘Kadınım’ı yorumladı.

Bordo Müzik etiketli albümdeki şarkının sözleri Mehmet Teoman, müziği Alain Yves Reginald Goraguer ve düzenleme Ali Akaçça’ya ait. Dillere pelesenk olan ‘Kadınım’, Türk Pop Müziği’nin klasikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

‘Bir Tanju Okan Efsanesi’ albümü, son dönemde yapılan çalışmalar arasında hem içeriği hem de yorumcularıyla dikkat çekiyor.

Cazda yeni bir tını keşfi

Piyanist, klavsen sanatçısı ve besteci İklim Tamkan’ın solo piyano performanslarından oluşan 5 parçalık ‘Soft Reflections’ albümü, Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

Caz müziğin incelikli yapısını yumuşak dokunuşlarla yeniden yorumlayan albümde yer alan eserler, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ‘Soft Reflections: Op. I, Laurentide Waltz’ ile başlayarak opus numarasıyla sıralanıyor. Albüm, cazın doğaçlama ruhunu dingin ve tını odaklı bir estetikle birleştiriyor.

Besteci ve piyanist Oscar Peterson’a bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu çalışma, dinleyicilere tını odaklı bir yaklaşım ve derinlikli bir müzikal yolculuk sunuyor.