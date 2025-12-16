KARDEMİR'in resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, şirket bünyesinde işçi statüsünde en az lise mezunu 200 personelin istihdam edileceği belirtildi.

Duyuruda başvuruların İŞKUR İl Müdürlüğü'ne yapılacağı belirtilerek, adayların 15 Aralık itibarıyla ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

AKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, alım hakkında yazılı açıklamasında, son 2 yıldaki alımların Karabük için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, "2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla, 1400'ün üzerinde hemşehrimiz KARDEMİR'de istihdam edilmiş olacak. Bu durum, üretimle birlikte emeği de önceleyen bir anlayışın göstergesidir." dedi.

AKP Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise son yıllardaki personel alımlarının istihdama ciddi katkı sunduğunu belirterek, "Engelli alımları, devam eden tahmil-tahliye süreci ve yeni planlanan 200 kişilik alım, KARDEMİR'in istihdamı güçlendiren yaklaşımını ortaya koymaktadır." şeklinde değerlendirdi.

AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da KARDEMİR'deki istihdam artışının Karabük için büyük önem arz ettiğini, her yeni istihdamın şehrin ekonomisine ve sosyal dokusuna doğrudan olumlu etki yaptığını belirtti.