Kardeş Azerbaycan halkı harekete geçti. Herkes Türkiye için seferber oldu

Azerbaycan’da bugün başlayan yardım kampanyasında çok yoğun bir kalabalık olduğu görüldü. Azxeber.com’dan elde edilen görüntülerde yardım kampanyasının gerçekleştirildiği Bakü Doğtaş mobilya mağazasının önüne dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının akın ettiği görüldü.

Kampanyayı duyan vatandaşlar; battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına getirerek teslim etti. Toplanan yardımlar, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Azxeber.com Genel Yayın Yönetmeni Hacıbey Heyderli “Azerbaycan halkının Türkiye sevgisi! Bu günleri de atlatacağız.” ifadelerini kullandı.