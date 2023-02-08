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Kardeş Azerbaycan halkı harekete geçti. Herkes Türkiye için seferber oldu

Kardeş Azerbaycan halkı, Türkiye'de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla seferber oldu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 00:54
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Kardeş Azerbaycan halkı harekete geçti. Herkes Türkiye için seferber oldu

Kardeş Azerbaycan halkı harekete geçti. Herkes Türkiye için seferber oldu
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Azerbaycan’da bugün başlayan yardım kampanyasında çok yoğun bir kalabalık olduğu görüldü. Azxeber.com’dan elde edilen görüntülerde yardım kampanyasının gerçekleştirildiği Bakü Doğtaş mobilya mağazasının önüne dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının akın ettiği görüldü.

Kampanyayı duyan vatandaşlar; battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına getirerek teslim etti. Toplanan yardımlar, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Azxeber.com Genel Yayın Yönetmeni Hacıbey Heyderli “Azerbaycan halkının Türkiye sevgisi! Bu günleri de atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

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Ankaralı
8.02.2023 01:17
Canım kardeşlerim benim ya, gözlerim yaşardı inanın.Biz tek millet, iki devletin.Bunun lamı cimi yoktur.  
 
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