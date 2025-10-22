YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bulgaristan Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, eşi Irina Hristova Mihaylov ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’yı ziyaret etti.

Başkan Subaşı, başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte kardeş belediye yetkililerini kapıda karşıladı.

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Subaşı, Bulgaristan’dan çok değerli konukları ağırladığı için duyduğu memnuniyeti belirtti.

Belediye Meclis Sekreteri, yönetim ve denetim kurulu başkanlarının da olduğu ziyarette Başkan Subaşı, konuklarıyla fikir alışverişinde bulundu tarihi belediye binasını tanıttı.

Bilecik Belediyesi meclis toplantısında alınan kararla kardeş belediye olduklarını hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Bazı prosedürler onların kentinde de uygulanmıştı ve sonrasında kardeş belediye protokolü için bizleri kentlerine, Bulgaristan'ın Rodop ilçesine davet etmişlerdi. Çok güzel ağırlanmıştık, onların geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini ve yapabileceğimiz projeleri görüşmüştük. Biz kardeş belediyemizle birlikteyiz; kendilerine çok, çok teşekkür ediyoruz. Onlarla bu protokolü imzalamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bugünkü konuşmalarımızda daha çok hem Avrupa Birliği projelerinden hem de fonlardan nasıl katkı sağlayabiliriz, onlar bize nasıl katkı sağlar, kağıt üzerinde kalmayan anlaşmalar için bir arada bu konuları tartışmak için bir araya geldik" dedi.

Başkan Subaşı'nın ardından açıklamalarda bulunan Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ise: “Şehirlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına; kültürel alanlardan sosyal projelere kadar birçok konuda nasıl ortak adımlar atabileceğimizi konuşacağız. Tüm belediyelerin kendine özgü sorunları var; biz de bu sorunları paylaşarak, çözüm önerilerimizi değerlendirerek şehirlerimiz için ortak çözümler üretmeye çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet üyeleri Bilecik temasları kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i de ziyaret etti.

Programları kapsamında Bilecik Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerini de ziyaret eden heyet üyeleri daha sonra Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe’deki vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

Program kapsamında Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe’yi de ziyaret eden üyeler, 22 Ekim Çarşamba günü de Bilecik ilçe ve köylerini ziyaret edecek.

Pazaryeri ilçesi Kınık köyü çömlekçi atölyesini ziyaret edecek konuklar, fabrika ziyaretleri ardından Osmaneli ilçesindeki fidanları toprakla buluşturacak.