Kardeş ülkede 5 parti yarışacak

Yeni seçim yasasına göre, Yasama Meclisi seçimleri çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılacak. Seçimlerde 75 milletvekili çoğunlukçu sistemle, 75 milletvekili ise orantılı nispi temsil sistemiyle seçilecek. Milletvekili aday listelerinde parti üyesi olmayanlar da yer alabilecek ve listelerin en az yüzde 40'ı kadınlardan oluşacak.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek devlet başkanına sunma hakkını elde edecek. Daha önce çoğunlukçu seçim sistemi uygulanırken, yeni yasa ile "çoğunlukçu-orantılı nispi temsil" sistemine geçildi.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, son parlamento seçimleri Aralık 2019'da yapılmıştı. O seçimlerde Liberal Demokrat Partisi 53, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 22, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.