Kardeş ülkeyi kana bulayacaktı, Afgan terörist son anda yakalandı.

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yapan Afganistan vatandaşının tutuklandığını bildirildi.

Kardeş ülkeyi kana bulayacaktı, Afgan terörist son anda yakalandı.

ODA TV'nin haberine göre; Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yaptığı tespit edilen Fawzan Mosa Khan isimli Afganistan vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Khan'ın hangi ülkenin büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, şüphelinin işbirliği içinde olduğu diğer kişilerin de belirlenerek tutuklanması için çalışmaların ve uluslararası yasal süreçlerin devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Khan'ın bir binanın etrafında keşif yaptığı, kapalı bir mekanda başka bir şahsa planını anlattığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.

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