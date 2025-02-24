Kardeşi ile yengesini acımadan öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Karabük'te Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Norooz A. 25 yaşındaki kardeşi Kurban Ali A. ve 27 yaşındaki yengesi Leega A.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.00 sularında Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle, Kavşak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında gerçekleşti. Afganistan uyruklu Norooz A., kardeşi Kurban Ali A. ve yengesi Leeqa A.’yı öğrenilemeyen bir sebeple tabancayla vurdu.

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POLİS İKİ CESETLE KARŞILAŞTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Leega A. ve eşi Kurban Ali K.'nın hayatını oracıkta kaybettiği belirlendi.

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Cenazeler, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna sevk edildi. Norooz A. olayın ardından çağırdığı taksi ile Eskipazar ilçesine kaçtı. Eskipazar ilçesine kaçan Norooz A., polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı Olayla ilgili soruşturma açıldı..

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