"Kardeşim de olsa gereğinin yapılması lazım" demişti... İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakıldı

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu kapsamında pazartesi gözaltına alınan ve bu akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca Akpolat'la birlikte adliyeye sevk edilen 40 kişiden 23'si de tutuklandı, 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmayla ilgili dün sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 40 kişinin ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

AKPOLAT HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Rıza Akpolat ve diğer kişiler hakkındaki hakimlik ifadeleri ise 02.00 sıralarında bitti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 31 kişiden 23'ü tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece adliyeye sevk edilen 40 kişiden 23'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 17 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu.

BAKAN YARIMCISININ KARDEŞİ SERBEST KALDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilirken Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya'nın da serbest kalanlar arasında olduğu bilgisi alındı.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞSA GEREĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alındığı gün konuya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz."

Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

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