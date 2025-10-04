Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay

Kaynak: AA
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay

Manisa'da bir ağabeyin, şiddet uyguladığı kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp özür dilettiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.


Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.


Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

kiz.jpg

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ


Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.


Öte yandan ağabeyin kız kardeşini camide iki erkekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek darbettiği ileri sürüldü.

Son Haberler
İki ülke arasında yasak kalktı!
İki ülke arasında yasak kalktı!
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay
Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay
İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!
İsrail'de ana muhalefetten Trump’a yeşil ışık!
Balık tezgahlarında fiyatlar geçen yılın 4 katı!
Balık tezgahlarında fiyatlar geçen yılın 4 katı!
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti
Zorunlu kış lastiğinde tarih değişti