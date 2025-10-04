Kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktü! Kan donduran olay



Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.



Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ



Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.



Öte yandan ağabeyin kız kardeşini camide iki erkekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek darbettiği ileri sürüldü.

