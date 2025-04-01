Kardeşine yardıma gitti kurşunlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kardeşine yardıma gitti kurşunlandı

Nevşehir'de yol verme yüzünden tartıştığı kişilerin kendisini takip ettiğini söyleyen genç ağabeyinden yardım istedi. Tartışma 4 kişi arasında devam ederken, karşı taraftan bir kişi silahını çekerek gencin ağabeyine kurşun yağdırdı.

Nevşehir'den Derinkuyu ilçesine giden Talha Celepci, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yol verme yüzünden kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek olay yerinden uzaklaşan Talha Celepci'yi tartıştığı 2 kişi araçlarıyla takibe başladı.

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Takip edildiğini anlayan Talha Celepci abisi Mücahit Celepci'yi arayarak trafikte tartıştığı şahısların kendisini takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. Aracıyla Derinkuyu ilçesinde bulunan TOKİ bloklarındaki evine gelen Talha Celepci ile takip eden şahıslar arasında sözlü tartışma burada da devam etti.

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Yardıma gelen Talha Celepci'nin abisi Mücahit Celepci'de tartışmaya dahil oldu. Takip eden kişilerden birisi yayında bulunan silahla Mücahit Celepci'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Mücahit Celepci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan 2 şahsın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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