Kardeşini gözünü kırpmadan vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kardeşini gözünü kırpmadan vurdu

Muğla'da 2 kardeş arasında alacak verecek tartışması çıktı. Kardeşlerden biri diğerini gözünü kırpmadan bacağından vurdu.

Dalyan Mahallesi’nde Hasan Aşık isimli şahıs, kardeşi Şahin Aşık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Aşık yanında bulunan silahı ile kardeşini bacağından vurdu.

Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden Hasan Aşık, silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahin Aşık’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kardeşini vurup kaçan Hasan Aşık’ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.

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