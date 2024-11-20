Kardeşini öldüren ağabey, kendisini eve kilitledi

Kaynak: DHA
Kardeşini öldüren ağabey, kendisini eve kilitledi

İstanbul Esenyurt'ta kardeşler arasında çıkan tartışmada ağabey, kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından da silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan 40 yaşındaki Barış Sapil hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kendini eve kilitleyen 42 yaşındaki ağabey İlhan Sapil polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.30 sularında Sultaniye Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Aktarılan bilgilere Barış Sapil kullandığı 34 DMN 310 plakalı otomobili ile ağabeyi İlhan Sapil'in oturduğu binanın önüne geldi. Aşağı inen İlhan Sapil ile kardeşi arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre tartışan ağabey İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil'e çekiçle saldırdı. Ardandan da kardeşine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Barış Sapil ağır yaralandı. Komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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AĞABEY KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kardeşine silahla ateş açan İlhan Sapil, daha sonra binanın 3. katındaki dairesine çıkarak kendisini eve kilitledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Barış Sapil'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Barış Sapil yapılan tüm uğraşlara karşın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kendini eve kilitleyen İlhan Sapil'i bir süre ikna etmek için uğraştı. Ardandan eve giren özel harekat polisleri İlhan Sapil'i gözaltına aldı.

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