Uzun süredir sahte kimlik kullanan zanlı, annesinin evinde kıskıvrak ele geçirildi.

Olay, 31 Mayıs 2003'te Afşin ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde yaşanmıştı. C.B. (63) isimli şüpheli, kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak katletti, D.K. (45) adlı bir vatandaşı da yaralayarak olay yerinden izini kaybettirdi. Cinayet ve yaralama suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, yıllarca saklanmayı başardı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, kapsamlı soruşturma yürüterek şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) adına sahte kimlik bilgileriyle hareket ettiğini ve Gerger Mahallesi'ndeki annesinin evine döndüğünü tespit etti. Bu istihbarat üzerine adli makamlardan alınan arama kararıyla harekete geçen timler, düzenlenen baskınla C.B.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan firari, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Adli makamlarca tutuklama kararı verilen zanlı, Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, adaletin geç de olsa tecelli etmesi açısından ilçede yankı uyandırdı. Yetkililer, benzer firari suçluların peşinde olduklarını belirterek, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.