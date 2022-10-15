16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.’nın marketine baltayla saldırdı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:00
Takip Et

Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Kardeşinin marketine baltayla saldırdı
+
Aa
-

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde iddiaya göre, Hüseyin A., elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.’nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı.

Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.  Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A’nın., ağabeyi Hüseyin A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
4
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
5
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
6
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
7
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.