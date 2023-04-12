Kardeşler birbirini neden kıskanır

Kardeş kıskançlığı, evrensel ve doğal bir duygudur. Genellikle büyük kardeşte görülmektedir. Kıskançlık, kardeşinin doğmasıyla birlikte daha az sevgi ve ilgi göreceği korkusundan kaynaklanmakta. Kıskançlık, sevilen kişinin başkasıyla paylaşılmasına katlanamamak olduğuna göre, sevginin var olduğu her yerde kıskançlığın olması da kaçınılmaz bir durumdur. Farklı yaş gruplarındaki çocuklarda gözlenebilen kardeş kıskançlığı, okul öncesi dönemdeki çocuklarda daha sık ortaya çıkmakta.

HANGİ KARDEŞ KISKANÇ OLUR

Çocuklar, kıskançlık duygusuyla yaklaşık olarak iki yaş civarında tanışırlar. Çocuk; iki, üç ve dört yaşlarındayken kardeşi doğduğunda, kendisinin artık sevilmediği, istenilmediği duygusuna kapılabilir. Anne ve babasını çevredeki herkesten kıskanır ve onları asla başka biriyle paylaşmak istemez. Çocuk, o güne kadar sadece kendisine ait olduğunu sandığı anne ve babasını, kardeşiyle paylaşacağını anladığında, iç dünyasında farklı duygular yaşar ve içindeki bu karmaşaya kendisi de bir anlam veremez.

İki kız kardeş ilişkisinde, iki erkek kardeş ilişkisine veya bir kız bir erkek kardeş ilişkisine göre daha fazla kıskançlık görülebilmektedir. Kardeşler arasındaki yaş farkı ne kadar az ise kıskançlık da o kadar büyük olacaktır. Bu nedenle üç yaşından küçük, annenin bakım ve desteğine gereksinimi henüz azalmamış olan çocuğun, yeni gelen kardeşe tepkisi daha büyük olabilmektedir.

KARDEŞİNİ KISKANAN ÇOCUK HANGİ KORKULARI YAŞAR



Çocuk, kardeşinin doğumu ile birlikte aşağıda belirtilen korku ve endişeleri yaşayabilir.

Oyuncaklarını paylaşmak

İsteklerinin olmaması

Hakların kayıp olması

Dikkatin kendi üzerinden gidecek olması

Anne babayı paylaşmak

Sevilmemek

Bir başkasının daha çok sevilmesi

Düzenin değişmesi, belirsizlik

ÇOCUĞUN DUYGUSAL TEPKİLERİ NELERDİR

Anneye aşırı düşkünlük

Kardeşe aşırı düşkünlük

Psikosomatik rahatsızlıklar

Sevilmediği düşüncesi ile içe kapanma,

İştahsızlık, uyku düzensizliği, kabuslar

Depresyon, kendine acıma, üzüntü

Öfke, huzursuzluk, mızmızlanma

Evden uzaklaşmak istememe

ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLAR

Hayvanlara zarar verme

Aşırı öfke

Sakinleşmekte güçlük

Kardeşe zarar verme

Oyuncaklara ve eşyalara zarar verme

Arkadaşlarla fiziksel kavga etme

KISKANÇLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Rekabet

Kaybetme korkusu

Güvensizlik

Ebeveyn tutumları

Mizaç

Yaş farkı

Cinsiyet

Çevrenin tutumu gösterilebilir.