Kardeşlere miras kalan ev alev alev yandı

Antalya’da 6 kardeşe ait olan ve bir süre önce boşaltılan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kardeşlere miras kalan ev alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, 6 kardeşe babalarından miras kalan ancak bir süredir kullanılmayan müstakil evde bilinmeyen bir nedende ötürü yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahale ederken yangına yakın kısımdaki diğer evdeki vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının eve zaman zaman gelen madde müptelaları tarafından çıkartıldığı ileri sürüldü.

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