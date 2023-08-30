Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 4. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardeşlerim dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yeni sezon tarihi merak ediliyor.

KARDEŞLERİM 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Şimdilerde sette olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.