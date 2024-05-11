Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Konya’da kimliği belirsiz kişilerce, iki kardeşin içinde bulunduğu minibüse ateş açıldı. Kardeşlerden 1’i yaşamını yitirirken, diğeri de ağır yaralandı.

Konya’nın Karatay ilçesinde Ereğli Yolu Caddesi’ne doğru seyreden minibüse, takip eden henüz kimliği öğrenilemeyen kişilerce ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Minibüste yer alan Remzi Özgün sırtından ve kardeşi Ali Özgün de boynundan yaralandı.

Yaralılar, çevredeki yurttaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Remzi Özgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali Özgün’ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

24 DELİK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde kurşunların isabet ettiği araçta 24 delik tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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