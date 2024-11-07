Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan Kardeşlik Korosu, Erzincan Türküleri Konseri için hazırlıklarına devam ediyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 22 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Erzincan Türküleri Konseri için çalışmalarını sürdüren Erzincan Kardeşlik Korosu’nu ziyaret etti. Vali Aydoğdu, birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği provayı bir süre izleyerek ekibi tebrik etti ve başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, Kardeşlik Korosu’nun kültürel mirasın önemli bir parçası olan türküleri yeni nesillere aktarma görevini üstlendiğini belirtti. Ayrıca, düzenlenecek konserin Erzincan dışında yaşayan Erzincanlıların memleket özlemini gidermesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.