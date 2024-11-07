Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan Kardeşlik Korosu, Erzincan Türküleri Konseri için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Kardeşlik Korosu, Erzincan Türküleri Konseri için hazırlıklarına devam ediyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 22 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Erzincan Türküleri Konseri için çalışmalarını sürdüren Erzincan Kardeşlik Korosu’nu ziyaret etti. Vali Aydoğdu, birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği provayı bir süre izleyerek ekibi tebrik etti ve başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, Kardeşlik Korosu’nun kültürel mirasın önemli bir parçası olan türküleri yeni nesillere aktarma görevini üstlendiğini belirtti. Ayrıca, düzenlenecek konserin Erzincan dışında yaşayan Erzincanlıların memleket özlemini gidermesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Kardeşlik Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Son Haberler
Vali Aydoğdu, öğrencilerle bir araya geldi
Vali Aydoğdu, öğrencilerle bir araya geldi
Markette satılan 2 un markasından zehir çıktı. Börek, poğaça yapacaklar dikkat
Markette satılan 2 un markasından zehir çıktı. Börek, poğaça yapacaklar dikkat
TikTok'a büyük şok! Faaliyetleri yasaklandı
TikTok'a büyük şok! Faaliyetleri yasaklandı
Isparta’da müstakil evde yangın! 1 yaralı
Isparta’da müstakil evde yangın! 1 yaralı
Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi
Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi