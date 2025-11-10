Dünya çapında kahve tutkunlarının uzun süredir merak ettiği "Filtre kahve mi daha sağlıklı, Türk kahvesi mi?" Sorusunun yanıtı, uluslararası bilimsel çalışmalar ve kardiyoloji uzmanlarının görüşleriyle netleşti.

Uzmanlar, iki popüler kahve türü arasındaki temel sağlık farkının demleme yönteminden kaynaklandığını ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR FİLTRELEME YÖNTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Harvard Tıp Okulu'ndan Bulaşıcı Hastalıklar ve Beslenme Uzmanı Dr. Rob van Dam, kahve tüketiminin genel olarak Tip 2 diyabet, Parkinson ve belirli kanser türlerinin riskini azaltabileceğini, faydasının zararından daha fazla olduğunu birçok araştırmada ortaya koydu. Ancak iki kahve türü arasındaki ayrım, kalp sağlığı söz konusu olduğunda belirginleşti.

Araştırmacılar, Türk kahvesi gibi doğrudan suyla kaynatılan veya French Press gibi filtresiz yöntemlerle demlenen kahvelerde, kahve yağlarında doğal olarak bulunan diterpen bileşikleri olan kafestol ve kahveol maddelerinin daha yüksek oranda kaldığını tespit etti.

Dr. Van Dam ve ekibinin yaptığı çalışmalar, bu bileşiklerin özellikle filtreleme işlemi uygulanmadığında kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükseltme potansiyeline sahip olduğunu işaret etti.

Filtre Kahve Avantajı: Filtre kağıdı kullanılarak hazırlanan kahvelerde ise diterpenlerin büyük bir kısmı tutulmakta ve içeceğe daha az miktarda geçiş yaptı. Bu durumun, filtre kahveyi özellikle kolesterol hassasiyeti olan kişiler için daha kalp dostu bir seçenek hâline getirdiği belirtildi.

KARDİYOLOGLARIN GÖRÜŞÜ: KAFEİN MİKTARI VE TELVENİN ROLÜ

Kardiyologlar, sağlıklı bireyler için günde ortalama 400 miligrama kadar kafein alımının makul olduğunu ancak kahve türlerinin içerdiği kafein miktarlarının farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Dr. Adrienne Hughes gibi uzmanlar, aşırı kafein alımının kalp çarpıntısı, sinirlilik ve uyku bozukluklarına neden olabileceğini aktardı. Kafein oranları karşılaştırıldığında, standart bir porsiyon Türk kahvesinin (yaklaşık 50 ml) kafein içeriğinin, büyük bir kupa (yaklaşık 240 ml) filtre kahveye göre hacmen daha düşük olduğu, ancak Türk kahvesinin kafein yoğunluğunun farklı demleme oranları nedeniyle değişebildiği gözlemlendi.

Türk kahvesinin sağlık avantajları da göz ardı edilmedi. Kahve telvesinin içeceğin içinde kalması nedeniyle antioksidanların daha yüksek oranda korunduğu ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin farklılaştığı bilim insanları tarafından kaydedildi.

Uluslararası uzmanlar her iki kahvenin de antioksidanlar sayesinde genel sağlığa faydaları olduğunu, ancak kolesterol seviyesini korumak isteyenlerin filtre kahveyi tercih etmesinin daha uygun olduğunu ifade etti.

Aşırı tüketimin her iki tür için de yan etkileri olabileceği konusunda ortak bir uyarıda bulundular.