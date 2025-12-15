Kalp atışlarının hızlı, düzensiz veya güçlü hissedilmesi durumu olan kalp çarpıntısı, genellikle stres, kafein tüketimi ya da yoğun egzersiz gibi geçici faktörlere bağlandı.

Uluslararası kardiyoloji topluluğu, bu yaygın durumun bazı kritik eşiklerde derhal acil yardım çağrısı niteliği taşıdığını belirterek geniş kapsamlı bir uyarı yayımladı.

Bilimsel araştırmalar, çarpıntıyla beraber ortaya çıkan dört ana belirtinin, altta yatan ciddi bir kardiyak sorunu işaret ettiğini ortaya koydu.

ACİL TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİREN 4 KRİTİK BELİRTİ

Özellikle Atriyal Fibrilasyon (AF) gibi tehlikeli ritim bozukluklarının erken tanısı için bu semptomların hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

1. Göğüs Ağrısı veya Baskı Hissi

ABD'nin saygın kuruluşlarından Mayo Clinic'ten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Jonathan F. Brown, çarpıntı ile birlikte gelişen göğüs ağrısının "kesinlikle göz ardı edilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Dr. Brown, bu ağrının özellikle baskı tarzında, göğsün ortasında hissedilip kola, boyuna veya çeneye yayılması durumunda, kalp krizi riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Bilimsel yayınlarda, bu kombinasyonun hızla kötüleşen koroner arter hastalığı tablosunu gösterebileceği belirtildi.

2. Şiddetli Nefes Darlığı

British Heart Foundation'ın kıdemli kardiyologlarından Prof. Clara Davies, çarpıntı sırasında ortaya çıkan ani ve şiddetli nefes darlığının, akut kalp yetersizliğinin bir göstergesi olabileceğini kaydetti.

Prof. Davies, "Özellikle istirahatte veya düz yatarken nefes darlığı yaşanması, akciğerlere sıvı sızması (konjesyon) oluştuğunun önemli bir işaretidir ve vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır" şeklinde görüş bildirdi.

3. Baş Dönmesi ve Bayılma (Senkop)

Çarpıntı anında yaşanan belirgin baş dönmesi veya kısa süreli bilinç kaybı (senkop), uzmanların en kritik olarak gördüğü sinyaller arasında yer aldı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) bilimsel komitesinden Dr. Elias Richter, bu durumun kalbin vücuda yeterli kan pompalayamadığını ve ciddi bir ritim bozukluğunun, hatta ani kardiyak ölüm riskinin habercisi olabileceğini vurguladı.

Dr. Richter, acil servislere başvuran hastalarda bu belirtilerin, hızlı ve düzensiz atımlarla seyreden aritmilerin acil değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

4. Uzun Süreli ve Hızlı Atım

Çarpıntının uzun bir süre devam etmesi ve kalp atış hızının dakikada 120 atımın üzerine çıkması, zararsız çarpıntı durumlarından ayrılan tehlikeli bir eşik olarak kabul edildi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmalar yürüten Dr. Susan Li, özellikle dinlenme anında bu hızın kalıcı olması durumunda, hastanın potansiyel olarak Ventriküler Taşikardi gibi hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu yaşayabileceğine dikkat çekti.

Dr. Li, bu gibi tablolarda kalbin verimliliğinin hızla düşebileceğini ve bu durumun acil medikal stabilizasyon gerektirdiğini açıkladı.

Uluslararası bilimsel kaynaklar, bu dört belirtiden birinin dahi çarpıntıya eşlik etmesi durumunda, kişinin vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurması gerektiğini güçlü bir şekilde teyit etti.