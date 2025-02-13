Kardiyoloji doktoru kalp krizinden öldü

Kaynak: DHA
Kardiyoloji doktoru kalp krizinden öldü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde görevli Dr. Ahmet Şimşek (27), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

kardiyoloji-doktoru-kalp-krizinden-haya-562533-166675.jpg

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı. Dr. Ahmet Şimşek’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü.

kardiyoloji-doktoru-kalp-krizinden-haya-562532-166675.jpg

Son Haberler
Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz
Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz
TÜSİAD'a peş peşe tepkiler
TÜSİAD'a peş peşe tepkiler
Faciadan dönüldü! Okulun istinat duvarı çöktü: Korku dolu anlar yaşandı
Faciadan dönüldü! Okulun istinat duvarı çöktü: Korku dolu anlar yaşandı
Düzce'de kavşakta çarpıştılar! Yaralılar var
Kavşakta çarpıştılar! Yaralılar var
CHP’li Bülbül’den AKP’li Erdem’in “Sabır Yılı” sözlerine cevap
CHP’li Bülbül’den AKP’li Erdem’in “Sabır Yılı” sözlerine cevap