Kardiyoloji uzmanından ezber bozacak uyarı: Fazla spor yapmak insan ömrünü kısaltır

Genelde insanların spor yapmayı sağlık açısından önemli gördüğü biliniyor.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz yapmak, kalp-damar sağlığını korumak, kilo kontrolü sağlamak, ruh halini iyileştirmek ve stresi azaltmak gibi birçok fayda sunduğu bildirildi. Lakin her şeyin aşırısının zararlı olduğu da bilinen bir gerçek.

Son olarak Armağan Çağlayan'a konuk olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'den spor yapmakla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dr. Çelik, sporun faydalarını vurgularken aşırıya kaçmanın risklerine de dikkat çekti.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"EN UZUN YAŞAYAN İNSANLAR SPORCULAR OLURDU"

"Spor meslektir, para kazananlar spor yapsın. Fazla spor yapmak ömrü kısaltır.

Spor yapmak faydalı bir şey olsaydı, bugün en uzun yaşayan insanlar sporcular olurdu."