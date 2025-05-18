Kardiyoloji uzmanından hayati uyarı: Hipertansiyonu ciddiye alın!

Uzm. Dr. Gediz, dünyada en sık görülen ölüm sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu, bu hastalıkların başlıca nedeninin ise hipertansiyon olduğunu ifade etti. Hipertansiyonun tüm organları besleyen damarlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Gediz, "Hipertansiyon, damarlarda esneklik kaybına neden olur. Bu da uzun vadede organ hasarlarına yol açar. Teşhis ve tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve görme bozuklukları gibi ciddi sonuçlara neden olabilir" dedi.

GENETİK FAKTÖRLER ÖN PLANDA

Hipertansiyonun nedenlerine de değinen Gediz, en sık rastlanan nedenin genetik yatkınlık olduğuna dikkat çekerek, "Ailede hipertansiyon öyküsü varsa, bireyde de görülme riski artar. Bunun yanı sıra kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, alkol ve tütün ürünleri kullanımı, aşırı tuz tüketimi ve stres de hipertansiyona yol açan faktörlerdendir" şeklinde konuştu.

"YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

Tedavi sürecinde önceliğin yaşam tarzı değişikliği olduğunun altını çizen Gediz, "Fiziksel aktivitenin artırılması, tuz tüketiminin azaltılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durma hipertansiyon kontrolünde önemli adımlardır. Gerekli hallerde ise ilaç tedavisi uygulanarak tansiyon değerleri normale çekilebilir" ifadelerini kullandı.

"40 YAŞ ÜZERİ BİREYLER DİKKATLİ OLMALI"

Hipertansiyonun genellikle belirti vermeden ilerlemesi sebebiyle "sessiz katil" olarak adlandırıldığını hatırlatan Gediz, 40 yaş üzeri bireylerin düzenli olarak tansiyon ölçümü yaptırması gerektiğini belirtti. Normal tansiyon değerinin 120/80 mmHg civarında olması gerektiğini vurgulayan Gediz, bu değerin üzerinde seyreden tansiyonun mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Tansiyon yüksekliği tespit edilen vatandaşların vakit kaybetmeden kardiyoloji hekimlerine başvurması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Gediz, erken teşhis ve tedavinin, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde hayati rol oynadığını belirtti.