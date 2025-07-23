Kardiyoloji uzmanından kritik uyarı: Dışarıya çıkmayın!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, aşırı sıcakların kalp hastaları için ciddi riskler oluşturduğunu belirterek vatandaşlara dışarı çıkmama çağrısı yaptı. Başer, sıcak havalarda vücudun ısıyı dengelemek için damarları genişlettiğini, bunun da tansiyon düşüklüğü ve ritim bozukluklarına yol açabileceğini söyledi. Özellikle kalp yetmezliği, damar hastalığı ve yüksek tansiyonu olan bireylerin sıcak saatlerde evde kalmaları gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bireyler için de önerilerde bulunan Başer, ağır spor aktivitelerinden kaçınılması, açık renkli ve pamuklu kıyafetler giyilmesi, günde en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Gazlı ve kolalı içeceklerden uzak durulması, sebze-meyve ağırlıklı beslenilmesi ve öğünlerin hafif tutulması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN!

Zaten hem çok aşırı sıcaklar hem çok aşırı soğuklar her zaman kalp hastalıkları açısından risktir. Sonuçta aşırı sıcaklarda vücut bir ısıyı tutabilmek adına sürekli olarak damarlarını genişletmeye başlar. Yüzeye doğru damarlar genişlerken bir yandan terleme ile birlikte elektrolit kaybı olur ve elektrolit kaybının oluşuyla birlikte de aslında tüm sistem bozulmaya başlar. En çok da ritim bozulmaya başlar, çarpıntılar başlayabilir ve aynı zamanda genişleyen damarlar tansiyonun düşmesinden de sorumlu olabilir. Tansiyon düştükçe bizim refleks taşikardi dediğimiz ritim daha hızlanır. Kalp beslenmesi için kalbin belli bir düzeyde olması gerekir. Dolayısıyla çarpıntı olduğunda kalp beslenememeye başlar. Tansiyon düştüğünde ana organlar yine kalp ve beyin başta olmak üzere ve böbrek beslenememeye başlar. Ve dolayısıyla da özellikle kalp damar problemi olanlarda kalp krizi riski artar ve aynı zamanda yüksek tansiyonu olan insanlarda aşırı tansiyon düşüşleri beyin ve böbrekle ilgili fonksiyonların bozulmasında tetikler. Elektrolit bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkabilecek ciddi ritim bozuklukları da kalp hastalarında çok ani ölümlere götürebilecek kadar sıkıntı yaratabilir.

Dolayısıyla biz aşırı sıcaklarda aşırı tansiyon düşüklüklerini, ritim bozukluklarını beklediğimizden dolayı bile bir de kalp damar problemi olan kişilerde mutlaka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın deriz. Ya çok erken saatlerde sabahları çıkmaları gerekir ya da çok geç saatlerde mecburiyet olmadıkça çıkmamalarını bu yüzden çok isteriz. Tabii bizim hasta grubumuzda bir ilaç kalp yetmezliği olanlar idrar söktürücüler kullanıyoruz ya da yüksek tansiyonlu olanlarda yine idrar söktürücülü ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar zaten sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolitleri çektiği için ve tansiyon düşürebileceği, vücudu susuz bırakabileceği için bir de sıcak buna eklenirse çok daha potansiyelize olur etkileri. O yüzden belki ilaç dozlarını ayarlatmak ama bunu kafalarına göre değil hekimleriyle yapmaları gerekebilir. Bir de bizim yine korkumuz sıcaklarda evet damarlar genişler ama bazen böbreğe giden kan akımının azalması ile birlikte böbrekten de bazı maddeler salgılanarak tansiyonun aşırı yükselmesini de tetikleyebilir. O yüzden özellikle kalp yetmezliği olanlar, damar sorunu olanlar, tansiyon problemi olanlar, ritim problemi ve ilaç kullanımı olanların bu sıcakları mutlaka çok ciddiye alması gerekir.

KRONİK HASTALIĞI OLMAYANLAR NE YAPMALI?

Özellikle spor yapanların bu sıcaklarda bundan kaçınmasını rica ediyoruz. Spordan özellikle uzun yürüyüşlerden ağır spordan uzak dursunlar. Çok ince, açık renk, sentetik olmayan kıyafetler giymek önemli. Şapka takmak çok önemli. Günde 2,5 litre suyun altına düşmemek çok önemli. Serinletsin diye işte gazlı içecekler, kolalı içecekleri tüketmek, işte soğuk kahve gibi bunlara yönelmek çok doğru bir davranış biçimi değil. En çok suya yönelinmeli. Başka tuzu ayarlanmış az tuzlu ayran olabilir. Maden suyunu abartmasınlar. Kontrollü bir şekilde maden su içimi olabilir ama en güzeli 2- 2,5 litrelik su tüketimi. Şekeri olmayanlar özellikle karpuz, kavun gibi sudan zengin ya da salatalık gibi su oranı yüksek meyveleri çokça tüketebilirler. Sebze, meyve ağırlıklı beslenmek bu dönemde çok önemli. Ağır, kızarmış, hamur işi gibi yiyecekler, hazmı güç yiyeceklerden lütfen kaçınsınlar. Az ve sık yemeğe dikkat etsinler.