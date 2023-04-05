Editör: Enise Altınok AVŞAR

Karen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Karen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Karen ne demek? Karen isminin anlamı nedir?

KAREN NE DEMEK?

Karen ismi dinin değeri, dinin eksikliği ya da dinin olgunluğu anlamına gelir. Diğer anlamı ise katıksız ya da saf demektir.

Karen ismi İngilizcede Katherine isminin kısaltılması olarak da kullanılmaktadır.

KAREN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Karen ismi Kur'an'da geçmeyen bir isimdir.

KAREN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu kişiler yaptıkları her işe önem verirler ve özen gösterirler. Bu nedenle işlerinde her zaman başarıyı yakalarlar ve takdir görürler.

Gerçekçi ve mantıkçı olmaları onların sosyal hayatlarında da değer görmelerini sağlamıştır.

El becerileri çok yüksektir ve birden fazla yetenekleri olabilir. Sanatla ilgilenirler ve kendi işlerini de kurabilirler.

Özel hayatlarında ve ikili ilişkilerinde çok duygusal davranırlar. Özellikle aşık olduklarında kandırılmaları ve kırılgan olmaları mümkündür.

Aile hayatını çok severler ve ev yaşamına da düşkünlerdir.