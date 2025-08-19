Karesi’de İYİ Parti’ye katılımlar devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, “Hep beraber çalışıyor, Karesi’de partimizi büyütüyoruz” sözlerini kullandı.

Balıkesir/ Özel Kelkit / Yeniçağ

Karesi İlçesi’nde İYİ Parti’ye olan ilgi giderek artıyor. İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, partiye yeni katılımlarla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini belirterek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karesi’de de İYİ Parti’ye teveccüh büyük. Hep beraber çalışıyor, Karesi’de partimizi büyütüyoruz.” dedi.

Son olarak Tevfik Yıldırım, İYİ Parti saflarına katıldı. Üyelik rozetini takdim eden İlçe Başkanı Tekin, “İYİLER ve Cesurlar Hareketi’ne katılan Tevfik Yıldırım Bey’in üyeliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, düzenlenen çeşitli etkinlikler ve üye katılımlarıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçede genişleyen teşkilat yapısıyla yerel siyasette daha etkin bir konum elde etmeyi hedefleyen parti, vatandaşlarla kurduğu bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

