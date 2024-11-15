Kargı Belediye Başkanlığı'ndan
KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince 03.12.2024 Salı günü saat 14:00’da Belediye encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artırma ihalesi sonucu tutar bedeli KDV dahil m² birim fiyatı üzerinden bedelinin %25’ni peşin olarak (15 Aralık 2024 tarihine kadar) yatırıldıktan sonra geriye kalan kısmı 3 eşit taksitle takip eden her ayın on beşinde 15 Ocak 2025, 15 Şubat 2025 ve 15 Mart 2025 tarihlerinde ödemesi yapılarak satışı yapılacaktır.
SIRA NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
M²
NİTELİĞİ
İMAR DURUMU
M² Birim Fiyatı /TL)
MUHAMMEN BEDELİ TUTARI(TL)
%3 GEÇİÇİ TEMİNATI(TL)
1
YENİ
391
4
602.41
Arsa
Konut Alanı
1.450,00
873.494,50
26.204,84
2
YENİ
391
5
500.64
Arsa
Konut Alanı
1.450,00
725.928,00
21.777,84
3
YENİ
391
9
405.09
Arsa
Konut Alanı
1.300,00
526.617,00
15.798,51
4
YENİ
391
11
455.34
Arsa
Konut Alanı
1.300,00
591.942,00
17.758,26
5
YENİ
391
12
613.37
Arsa
Konut Alanı
1.300,00
797.381,00
23.921,43
6
YENİ
385
10
2.000
Arsa
İmalathane Tesis Alanı
1.750,00
3.500.000,00
105.000,00
7
YENİ
385
13
3.997,72
Arsa
İmalathane Tesis Alanı
1.800,00
7.195.896,00
215.876,88
8
YENİ
385
15
2.663,66
Arsa
İmalathane Tesis Alanı
1.840,00
4.901.134,40
147.034,03
9
YENİ
385
16
2.402,66
Arsa
İmalathane Tesis Alanı
1.500,00
3.603.990,00
108.119,70
10
YENİ
385
17
891,66
Arsa
İmalathane Tesis Alanı
950,00
847.077,00
25.412,31
11
MİHRİHATUN
248
19
19,14
1 Katlı Kargir Dükkan
Ticari Alan
39.200,00
750.288,00
22.508,64
12
MİHRİHATUN
248
20
31,21
1 Katlı Kargir Dükkan
Ticari Alan
38.450,00
1.200.024,50
36.000,73
2- Satışı yapılacak taşınmazların yukarıda belirtilen muhammen bedelleri ve % 3 geçici teminatlar belirtilmiş olup, ihaleye girebilmek için her taşınmaz için gösterilen % 3 geçici teminatlar 03.12.2024 Salı günü saat 12:00’a kadar yatırılacaktır. Satışı yapılan taşınmazın ihale bedeli üzerinden 5 gün içerisinde % 6 kati teminata çevrilecektir.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
A) Kimlik fotokopisi ve kanuni yerleşim yeri belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.
D) Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu)
E) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.
F) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.
4- Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilere ilanen duyurulur.12.11.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02121846