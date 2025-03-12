Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Diyarbakır’da kargo aracılığı ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 17 kişilik bir çete çökertildi. Çetenin çalışma sistemini deşifre eden polis, yaptığı çalışmada suç aleti silahları ele geçirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin ayrıca silah sevkiyatı yapacağı belirlendi.

Ekipler, Diyarbakır ve Batman'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı. Adreslerde 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirilirken; şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

Kargo şirketinde ilginç detay! Özel bölümlere zula etmişler

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