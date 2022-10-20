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Kargo şirketleri personel alacak

Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat, PTT kargo, FİLLO ve UPS kargo şirketlerinin 531 kurye alacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 13:34
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Kargo şirketleri personel alacak

Kargo şirketleri personel alacak
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Kamu Personeli Alım sitesinde yer alan bilgilere göre, 531 kurye alınacak.

Alım yapacak olan şirketler ise şu şekildedir;

Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat, PTT kargo, FİLLO ve UPSkargo şirketleri 531 kurye ve memur alımı yapacaktır.

ŞARTLAR

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ile Aktif olarak araç kullanıyor olması gerekir.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş ve ekip çalışması yatkın olması ile en az ilkokul mezunu olmak.

Müşteri memnuniyetine her zaman önem veren adaylardan alımlar yapılacaktır.

Kargo şirketleri tarafından belirtilecek olan esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması ve her zaman sorumluluk sahibi alabilen personel istihdamı yapılacaktır.

20 yaşını doldurmuş 35 yaşını geçmemiş olması.

Alımlarda SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olan adaylar tercih edilecektir.

Başvurular 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir.

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