Kargo şubesinden ehliyetini alıp, sevincini kapı önündeki trafik polisiyle paylaştı

Kaynak: İHA
Kargo şubesinden ehliyetini alıp, sevincini kapı önündeki trafik polisiyle paylaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo şubesinden motosiklet ehliyetini teslim alan 16 yaşındaki çocuk, sevincini şubenin önünde uygulama yapan motosikletli trafik polisiyle paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo şubesinden motosiklet ehliyetini teslim alan 16 yaşındaki çocuk, sevincini şubenin önünde uygulama yapan motosikletli trafik polisiyle paylaştı.

Manavgat'ta 16 yaşını doldurarak 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabileceği ehliyetini almaya hak kazanan Mert Enes Çetiner, kargo şubesinden ehliyetini teslim aldı. Ehliyetin içerisinde bulunduğu zarfı görevliden teslim alan Çetiner, sevinçle şubeden çıkarak zarfı şube önünde uygulama yapmakta olan motosikletli polis memuruna verdi ve sevincini onunla paylaştı.

SEVİNCİNİ TRAFİK POLİSİ İLE PAYLAŞTI

Trafik polisi Çetiner'e ehliyetini güle güle, kazasız belasız kullanmasını dilerken, ehliyet aldığı için çok sevinçli olduğunu belirten Mert Enes Çetiner, "Çok güzel bir duygu. Bundan sonra trafik polisi ağabeylerimle aramız çok iyi olacak" dedi. Çetiner, ehliyetini cüzdanına yerleştirdikten sonra kaskını başına taktı ve motosikletine binerek uzaklaştı.

Son Haberler
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!