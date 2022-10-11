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Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu

İtalya’dan ABD’ye giden Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağının kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek koptu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 23:59
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Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu

Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu
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İtalya’nın Taranto kentinden ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentine gitmek üzere havalanan Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağının kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek koptu. Atlas Air’e ait olan uçağın kazanın ardından Charleston Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

Uçağın kalkış yapmasının ardından iniş takımları kapandığı sırada tekerleklerden birinin koparak havalimanının içine düştüğü görüldü.

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