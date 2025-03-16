Kargoyla etil alkol sevkiyatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kargoyla etil alkol sevkiyatı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, bir kişinin kargo paketinde yaptığı aramada etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili kargo paketinin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretimi, imalatı ve satışının önlenmesine yönelik olarak müşterek yapılan çalışmada, il merkezinde ikamet eden E.K isimli şüpheli şahısın ikametinde yapılan aramada, 53 litre etil alkol, 10 adet farklı markalarda alkol kiti ele geçirildi.

Tavşanlı İlçesinden ikamet eden F.K isimli şüpheli şahsa gelen kargodan 10 litre etil alkol ele geçirilmesi üzerine şahısın ikametinde yapılan aramada 2 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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