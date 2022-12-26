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Kargoyla silah ticaretine operasyon

Konya’da lojistik firmaları aracılığıyla silah gönderileceği ihbarını alan polis ekipleri, silahların bulunduğu iş yerine yaptığı baskında 119 adet ruhsatsız tüfek, 96 adet pompalı tüfek dipçiği ve 97 adet tefek dipçik vidası ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:30
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Kargoyla silah ticaretine operasyon

Kargoyla silah ticaretine operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, lojistik firması aracılığıyla silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, belirlenen bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan ihraç kayıtlı 119 adet satışa hazır kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 adet pompalı tüfek dipçiği, 97 adet tüfek dipçik vidası ve 1 adet tüfek dipçiği takmak için kullanılan anahtar ele geçirildi.

İş yerinde ele geçirilen ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın'a gönderileceği belirlendi. Olayla ilgili tespit edilen Mehmet S., gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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