Karı-koca arasındaki bıçakla kavgada kocaya ev hapsi

(İHA) Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dün meydana geldi.

İddiaya göre, 4 yıllık evli 1 çocuk annesi A.B.K.(25) tartışma sırasında boğazını sıktığını iddia ettiği kocası B.K.'yi (23) bileğinden bıçakla hafif şekilde yaraladı.

Bu sırada karısının elinden bıçağı alan B.K., eşini 2 yerinden bıçakladı.

Her iki baldırından yaralanan ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

"5 SANİYE BOĞAZINI SIKTIM"

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Tekkeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., "Eşim bana kötü sözler sarf edince ben de 'bu şekilde konuşma' diye 5 saniye boğazını sıktım. Ekmek bıçağını aldı. Ben de odaya kaçtım.

Peşimden gelip bıçağı bana doğru savurdu. Elimi yüzüme tuttum. Bu sırada bileğimden yaralandım.

Başka bir bıçak daha aldı. Bana saldırmaya kalktı. Ben de kendimi korumak için bıçağı elinden alıp bacağından bıçakladım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.