Karı kocanın esrarengiz ölümü

Karabük’te Merkez bölgesinde bir apartmanın 4. katındaki konuttan kavga sesleri geldiğini işiten bina sakinleri, kısa süre sonra mesken dumanlar çıktığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Bildirim üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personeli gönderildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman uzaklaştırılırken, sağlık görevlileri Mehmet Derya ve eşi Semra Derya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin kesin vefat nedeni yapılacak otopsi sonrası açıklık kazanacak.