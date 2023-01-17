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Karikatür yarışmasını kazananlar CKM'de

38'incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan eserler Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 31 Ocak'a kadar sergilenecek.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:52
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Karikatür yarışmasını kazananlar CKM'de

Karikatür yarışmasını kazananlar CKM'de
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Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan ve "Karikatürün Oscarları" olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasında Türkiye'den Engin Selçuk'un eseri birincilik ödülüne değer görüldü. İran'dan sanatçı Mahmood Nazari ikincilik, İtalya'dan sanatçı Marco De Angelis üçüncülük ödülüne değer bulunurken, 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' Ödülü Türkiye'den Fethi Gürcan Mermertaş'a verildi.

Yarışmaya, bu yıl 63 ülkeden 564 karikatürist, toplam 1.531 eserle katıldı. Antonio Antunes'in (Portekiz) başkanlığında, Ercan Akyol (Türkiye), Fawzy Morsy (Mısır), Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye), Liza Donnelly (ABD), Marlene Pohle (Arjantin), Piyale Madra (Türkiye), Pol Leurs (Lüksemburg) ve Tan Oral (Türkiye) gibi dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçılardan oluşan uluslararası jüri, ön elemeyi geçen 30 ülkeden 76 karikatüristin 93 eserini değerlendirdi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Engin Selçuk'un eseri birincilik ödülüne değer görüldü. İranlı sanatçı Mahmood Nazari ikincilik ödülüyle değerlendirilirken, İtalyan sanatçı Marco De Angelis üçüncülük ödülüne değer bulundu. 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' Ödülü Fethi Gürcan Mermertaş'a verildi. Seçici Kurul ayrıca Hırvatistan'dan Nikola Listes, Türkiye'den Halit Kurtulmuş Aytoslu ve Şevket Yalaz'ı Başarı Ödülü'ne değer gördü.

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