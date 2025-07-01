Karikatür krizi büyüyor: Aynur Aydın'dan Leman Dergisi'ne sert kınama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karikatürle ilgili soruşturma başlatırken, derginin bazı yetkilileri de gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı din üzerinden yapılan saygısızlığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik yayınlanan karikatüre İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

“NİFAK TOHUMLARI EKMEYE ÇALIŞANLARI LANETLİYORUM”

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Karikatüre tepkiler çığ gibi gelirken ünlü şarkıcı Aynur Aydın da kendini tutamayarak karikatüre ve bina önünde yaşananlara sert çıktı.

Peygamber efendimiz hz Muhammed’ e yapılan saygısızlık kabul edilemez. Şu din üzerinden yapılan mizahta siyasette yerin dibine batsın! İnsanları birbirlerine kırdırmayın! — Aynur Aydin (@aynurofficial) June 30, 2025

“YAPILAN SAYGISIZLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ”

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Din üzerinden yapılan mizah da, bunu siyasete alet edenler de yerin dibine batsın! İnsanları birbirine kırdırmayın!"

Aynur Aydın daha sonra eyleme de tepki göstererek "Şu sokaklarda polislere saldıranlar, taşkınlık yapanlar, sloganlar atanlar ülkeyi karıştırmaya yer arıyorlar. Bunlara fırsat vermeyin! Hepimiz kardeşiz bu ülke hepimizin. Birbirimize düşürmelerine izin vermeyelim." dedi.