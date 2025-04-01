Karikatürist Musa Gümüş hayata gözlerini yumdu

Karikatürist Musa Gümüş bugün geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KARİKATÜRİST MUSA GÜMÜŞ KİMDİR?

1963 yılında Gaziantep’te doğdu.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

1989-1994 yılları arasında HIBIR mizah dergisinde karikatürist olarak çalıştı. BANDO dergisinde çocuklara yönelik çizgi öyküler çizdi. NOKTA dergisinde illüstrasyonları yayınlandı.

1994-1998 yılları arasında HBR MAYMUN mizah dergisinin kadrosunda yer aldı.

1997 yılında AB Parlamentosu tarafından Strasbourgh’da açılan “Neighbours” konulu karikatür sergisinde eserleri yer aldı.

1998-1999 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi’nin DİNOZOR mizah dergisini bir grup arkadaşıyla yayın hayatına geçirerek “Babalar ve Oğulları” “Kinci Cumhuriyetçiler” gibi köşeler ve kapak karikatürleri çizdi.

Aynı yıllarda Sistem Yayıncılık’ta çalışarak birçok kitaba karikatür ve illüstrasyonlar çizdi. Genç Radyo’da 1 yıl süre ile güncel-siyasal olayları mizahi bir dille anlatan “Komik Haber Bülteni” için yazılar yazdı.

2001 yılından beri Mef Okulları’nda karikatür – illüstrasyon öğretmeni olarak çalışmakta ve bu tarihten beridir yarışmalara katılmaktadır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı yarışmalardan toplam 202 ödül kazanmıştır.

2008 yılında bir karikatürü Portekiz’in Porto Şehrinde anıt haline getirilerek Özgürlük Meydanı’na dikilmiştir.

2008 yılında Ankara Karikatür Vakfı Galerisinde 2. kişisel karikatür sergisi açılmıştır.

2014 yılında MEF Okulları Sergi Fuayesinde 3. kişisel sergisinde “Ödüllü” Karikatürlerini sergilemiştir.

2014 yılında İBB Karikatür ve Mizah Merkezinde 4. kişisel sergisini açmıştır.

2015 yılında Eskişehir Karikatür Müzesinde 5. kişisel sergisini açmıştır.

2015 yılında İtalya’nın Tolentino şehrinde 6. kişisel sergisini açmıştır.

2016 yılında Belçika’da European Cartoon Center-Kruishoutem’de 7. kişisel sergisini açmıştır.

Eserleri 27 ülkede albüm ve sergilerde yer almıştır.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Musa Gümüş Karikatür Atölyesi’nde çizer adayı gençlerle atölye çalışmaları yapmaktadır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.