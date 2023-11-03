Karikatürlerin şahı geldi. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, gazetecilere yapılan yargı baskısını çizdi.

Karikatürlerin şahı geldi. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, yargının gazeteciler üzerinde uyguladığı baskıyı ve gazeteciler hakkında verilen adaletsiz kararları karikatürize etti.

İşte o karikatür:

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“Gazetecilere yargı baskısı!..” başlığıyla ele alınan karikatürde, hakim bir gazeteciye, “Mesleğin?” diye soruyor. Gazeteci ise “Ga…” diyerek tam gazeteci olduğunu söyleyecekken hakim sözünü kesip, “Tutukluğuna!..” diyerek yargılanan gazetecinin tutuklanmasına karar veriyor.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde basın özgürlüğü adı altında fikirlerini paylaşan ve var olan haberleri yazdıkları için yargı karşısına çıkarılan gazeteciler yargı tarafından tutuklanıyor.
Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporu ile ilgili kaleme aldığı makale sonrası gözaltına alınan gazeteci Tolga Şardan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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