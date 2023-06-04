Karim Benzema Real Madrid'den ayrılacak. Bir devir sona erdi

Editör: Fatma Demirkaya

Real Madrid, Karim Benzema ile yollarını ayırıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kaptanımız Karim Benzema ile yollarımızı ayırma konusunda anlaşmaya vardık. Benzema bugüne kadar Real Madrid değerlerini en iyi şekilde temsil etti. Örnek davranışları ve profesyonelliği neticesinde kulüpteki geleceğini tayin etme kararını kazandı. Real Madrid onun her zaman evi olmaya devam edecek. Kendisine gelecekte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Karim Benzema 6 Haziran salı günü kendisi için düzenlenecek törenle Real Madrid'e veda edecek.

2009/2010 yılında Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, burada 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 3 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupa kazandı.

La Liga'da 27 maçta bir kupa kazandığı kulübüyle gol kralı ve sezonun oyuncusu olarak tamamladığı 2021/2022 sezonunun ardından Ballon d'Or ve UEFA Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı.

Bu sezon aynı zamanda Benzema'nın 46 karşılaşma bulduğu 44 golle kariyerindeki en iyi sezonuydu.

PERFORMANSI

Karim Benzema, Real Madrid formasıyla çıktığı 647 maçta 353 gol atıp 165 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun liderlik ettiği Madrid ekibinde tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ikinci sırada bulunuyor.