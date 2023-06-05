Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu.

BENZEMA AL ITTIHAD YOLCUSU

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşmaya vardı. Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

SERVET KAZANACAK

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti. Ayrıca Karim Benzema, geçen sezon Ballon-dor'un da sahibi oldu.