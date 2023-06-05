Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu

Real Madrid'den ayrılan Fransız golcü Karim Benzema'nın yeni takımı kesinleşti.

Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu.

BENZEMA AL ITTIHAD YOLCUSU
Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşmaya vardı. Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

SERVET KAZANACAK
Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti. Ayrıca Karim Benzema, geçen sezon Ballon-dor'un da sahibi oldu.

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