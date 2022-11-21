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Yıldız futbolcu intihar etti

İsviçre Milli Takımı'nın eski futbolcusu kendi hayatına son verdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 23:32
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Karim Gazzetta kariyerindeki düşüşe dayanamadı. Kendini köprüden attı

Yıldız futbolcu intihar etti
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İsviçre Milli Takımı'nın eski futbolcusu Karim Gazzetta intihar etti.

İsviçre'de Servette, Lausanne ve Xamax'ta oynayan 27 yaşındaki futbolcu sakatlıklar nedeniyle kariyerinde düşüş yaşadı.

Xamax'tan Bosna Hersek'in Zrinjski takımına transfer olan Gazzzetta, burada da yine sakatlığı nedeniyle ilk sezonunun ilk yarısında sadece bir kez forma giyebildi.

Futbolcunun Mostar'da bir binadan atlayarak intihar ettiği belirtildi.

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